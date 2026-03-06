Il Qatar | Se la guerra continua stop a export e petrolio a 150 dollari Meloni | Si torni al dialogo Kiev invia esperti di droni | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità
Il Qatar ha annunciato che, in caso di prosecuzione della guerra, bloccherà le esportazioni di petrolio e fermerà le vendite a 150 dollari al barile. La premier italiana ha invitato a tornare al dialogo. Kiev ha inviato esperti di droni, mentre negli Stati Uniti si indaga sulla presunta responsabilità nell’attacco a una scuola. Nel frattempo, raid israeliani colpiscono Beirut e Teheran avverte che l’Europa pagherà il suo silenzio sul diritto.
Nuovo raid dell'Idf su Beirut. Il Qatar: «Se la guerra continua petrolio a 150 dollari». Zelensky: «Gli Usa ci hanno chiesto i droni» | Inchiesta Usa: "Strage della scuola, probabile nostra responsabilità" Il primo ministro del Libano, Nawaf Salam, ha avvertito che nel paese si profila un «disastro umanitario» come conseguenza degli attacchi...