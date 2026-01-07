Scontro fra Usa e Cina sul petrolio del Venezuela Trump | Agli Usa 50 milioni di barili L’ira di Pechino | Così si viola il diritto internazionale
La disputa tra Stati Uniti e Cina sul petrolio venezuelano riguarda la consegna di circa 30-50 milioni di barili di petrolio di alta qualità. Trump ha annunciato che gli USA riceveranno questa quantità, mentre Pechino critica la mossa, accusando di violazione del diritto internazionale. La vicenda evidenzia le tensioni geopolitiche legate alle risorse energetiche e alle strategie di influenza tra le grandi potenze.
Il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio «di alta qualità». Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha anche precisato che il greggio sarà venduto a prezzo di mercato e i proventi saranno sotto il suo controllo. «I proventi saranno gestiti da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America, per garantire che siano utilizzati a beneficio del popolo del Venezuela e degli Stati Uniti!», ha spiegato su Truth Social. «Ho chiesto al Segretario all’Energia Chris Wright di attuare immediatamente questo piano. Il petrolio sarà trasportato da navi cisterna e portato direttamente ai moli di scarico negli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Open.online
