Venezuela Trump | Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio – La diretta

Il Venezuela ha annunciato che, sotto le autorità ad interim, consegnerà agli Stati Uniti tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, soggetti a sanzioni. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi e potrebbe avere implicazioni sul mercato energetico internazionale. L’accordo è stato comunicato in un contesto di tensioni e negoziati diplomatici in corso.

“Sono lieto di annunciare che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d’America fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, soggetto a sanzioni. Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà controllato da me, in qualità di presidente degli Stati Uniti d’America, per garantire che sia utilizzato a beneficio dei cittadini del Venezuela e degli Stati Uniti”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. “Ho chiesto al Segretario all’Energia Chris Wright di attuare immediatamente questo piano. Il petrolio sarà trasportato da navi cisterna e portato direttamente ai moli di scarico negli Stati Uniti”, ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

