Petrolio a 150 dollari senza fine della guerra e stop export energia dal Golfo L' allarme del Qatar?

Il ministro dell'Energia del Qatar ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe «far crollare le economie mondiali», prevedendo che tutti i Paesi esportatori di energia del Golfo interromperanno la produzione entro poche settimane e porteranno il petrolio a 150 dollari al barile. Il ministro Saad al-Kaabi ha dichiarato al Financial Times che, anche se la guerra finisse immediatamente, ci vorrebbero «settimane o mesi» al Qatar per tornare a un normale ciclo di consegne a seguito di un attacco con drone iraniano al suo piu grande impianto di gas naturale liquefatto. Il ruolo del Qatar Il Qatar, secondo produttore mondiale di GNL, è stato costretto a dichiarare la forza maggiore questa settimana dopo l'attacco al suo impianto di Ras Laffan. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Hormuz, il collo di bottiglia del mondo: perché il petrolio può volare a 150 dollari (e condannarci alla recessione)Gli attacchi nel Golfo riaccendono i timori per lo Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per petrolio e gas. Un blocco prolungato spingerebbe il greggio verso i 150 dollari e colpirebbe soprattutto le ... corriere.it

Crisi energetica nel Golfo: petrolio a 150$ al barile e il mondo teme il crollo dei mercatiL’export energetico dal Golfo congelato, il petrolio a 150 dollari al barile, l’economia mondiale in ginocchio: è il ministro dell’Energia del Qatar a lanciare l’allarme. Se la guerra in Medio ... tg.la7.it

Nuovo balzo del petrolio e i rincari sono già arrivati alla pompa. Impennata dei prezzi per famiglie, industrie e distribuzione - facebook.com facebook

#Energia Il #Qatar avverte “Se la guerra continua i Paesi del Golfo potrebbero essere costretti a fermare l’export dell’energia entro poche settimane, facendo schizzare drasticamente i prezzi del petrolio”. Lo ha detto il ministro dell’energia del Qatar al FT. x.com