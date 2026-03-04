Trump | ‘se necessario la Marina Usa scorterà petroliere nello stretto di Hormuz’

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, qualora fosse necessario, la Marina americana interverrà per scortare tutte le petroliere nello stretto di Hormuz. La comunicazione arriva in un momento di tensione nella regione, con l’intento di garantire la sicurezza delle rotte commerciali strategiche. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a possibili azioni o tempistiche.

WASHINGTON – Donald Trump annuncia che “se sarà necessario gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello stretto di Hormuz”. In un post su Truth, il presidente americano ha ordinato, “con effetto immediato”, “allo United States Development Finance Corporation di fornire, a un prezzo molto ragionevole, un’assicurazione contro i rischi politici e garanzie per la sicurezza finanziaria di tutto il commercio marittimo in particolare energetico, che attraversa il Golfo”. “Questo sarà disponibile per tutte le compagnie di navigazione”, ha aggiunto Trump. “Se necessario, la Marina degli Stati Uniti inizierà a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz il prima possibile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

MEDIO ORIENTE | Trump: 'L'Iran non ha più Marina, Aviazione e difese aeree. Le abbiamo distrutte". Il presidente Usa minaccia il blocco di tutti gli scambi commerciali con la Spagna. L'attacco a Madrid per i fondi Nato e il no alle basi per l'Iran. "E non sono co facebook

