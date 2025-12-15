Pestato in piazza durante una lite a Catenanuova | Salvatore muore dopo 12 giorni indagato un parente

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore De Luca è deceduto dopo dodici giorni di ospedale, a seguito di un'aggressione avvenuta durante una lite in piazza a Catenanuova. L'episodio, scaturito da contrasti tra le due famiglie, ha portato all'apertura di un'indagine, con un parente di De Luca attualmente sotto inchiesta.

Immagine generica

Salvatore De Luca è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania. All’origine dell’aggressione avvenuta lo scorso 3 dicembre, ci sarebbero contrasti maturati tra le due famiglie. Un solo indagato: un 23enne parente della vittima. Fanpage.it

Tassista salva tre ragazze da un’aggressione in strada a Milano

Video Tassista salva tre ragazze da un’aggressione in strada a Milano

Pestato a sangue in piazza: "Mi sono venuti addosso. Ed erano in più di venti" - L’uomo ha una prognosi di 25 giorni: "Sto meglio, ma sono molto scosso". lanazione.it