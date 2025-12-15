Pestato in piazza durante una lite a Catenanuova | Salvatore muore dopo 12 giorni indagato un parente

Salvatore De Luca è deceduto dopo dodici giorni di ospedale, a seguito di un'aggressione avvenuta durante una lite in piazza a Catenanuova. L'episodio, scaturito da contrasti tra le due famiglie, ha portato all'apertura di un'indagine, con un parente di De Luca attualmente sotto inchiesta.

Salvatore De Luca è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania. All’origine dell’aggressione avvenuta lo scorso 3 dicembre, ci sarebbero contrasti maturati tra le due famiglie. Un solo indagato: un 23enne parente della vittima. Fanpage.it

