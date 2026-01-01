Accoltellato alla gamba in una tentata rapina i carabinieri indagano

Tempo di lettura: < 1 minuto Accoltellato alla gamba per essersi rifiutato di consegnare il suo telefono a due rapinatori. Sarebbe avvenuto questo – ma la ricostruzione è ancora da verificare – la scorsa notte a Napoli dove un 24enne marocchino è stato ferito alla gamba. Per la vittima, soccorsa all'ospedale Pellegrini, 12 i giorni di prognosi. Indagini dei carabinieri di Chiaia per chiarire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

