Pesce in vendita senza tracciabilità | maxi sequestro in una pescheria

I carabinieri forestali di Spigno Saturnia e i veterinari della Asl di Formia hanno sequestrato un grosso quantitativo di pesce venduto senza tracciabilità. La motivazione dell’operazione è stata il sospetto che il prodotto fosse stato immesso sul mercato senza controlli adeguati. Durante l’ispezione, hanno scoperto che molti esemplari mancavano di etichette e documenti che garantissero la provenienza e la freschezza. L’intervento si è svolto in una pescheria locale, dove i controlli hanno portato al sequestro di decine di chili di pesce.

Centinaia di chili di prodotti sono stati tolti dal commercio e in gran parte smaltiti. E' l'esito di un controllo dei carabinieri forestali e del servizio veterinario della Asl L'attività ispettiva ha interessato inizialmente i locali del punto vendita in cui viene effettuato il commercio al dettaglio e dove sono stati rinvenuti prodotti ittici esposti per la vendita, come molluschi, vongole, pesci serra, marmore, razze e alici per un totale di 71,5 chili. Tutti privi di una documentazione idonea che ne attestasse la tracciabilità. Sulla merce è dunque scattato il sequestro amministrativo.