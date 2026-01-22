Pesce senza tracciabilità pronto alla vendita | maxi sequestro delle Fiamme Gialle

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre tre quintali di prodotti ittici privi di etichetta e tracciabilità vicino al mercato di Salerno. L’operazione rientra nei controlli a tutela della salute dei consumatori e della legalità del settore ittico. La mancanza di informazioni sulla provenienza e sulla sicurezza del pesce rappresenta un rischio per i consumatori e sottolinea l’importanza di un controllo rigoroso lungo tutta la filiera.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre quintali di prodotti ittici privi di etichettatura e di qualsiasi informazione sulla tracciabilità sono stati sequestrati dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza nelle immediate adiacenze del mercato ittico di Salerno, nell'ambito dei controlli a tutela della salute dei consumatori e della legalità del mercato. L'operazione è stata condotta dai militari della Sezione Operativa Navale di Salerno, con il supporto del personale veterinario della ASL. Il pescato, intercettato a bordo di un automezzo durante un controllo su strada, è risultato potenzialmente pericoloso per il consumo umano a causa dell'assenza delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

