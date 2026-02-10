Servivano sushi ma non sapevano da dove arrivava | sequestrati 58 kg di pesce in un ristorante a Merano
I finanzieri di Bolzano hanno sequestrato 58 kg di pesce in un ristorante asiatico a Merano. Gli agenti hanno controllato le forniture e scoperto che il pesce non aveva documenti di provenienza. L’operazione fa parte di una serie di controlli per verificare la provenienza del pesce servito ai clienti. Il ristorante ora rischia sanzioni e possibili chiusure.
L’accertamento, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, ha riguardato un un ristorante asiatico. Oltre alla mancata tracciabilità del pesce mancava anche il registro dell'abbattitore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Merano Risultato
Roma, blitz al mercato dell'Esquilino: sequestrati 500 kg di pesce
Questa mattina, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione al mercato dell’Esquilino a Roma.
Blitz della Guardia Costiera in Ciociaria: controlli a Cassino e Ceccano. Sequestrati 620 kg di pesce
La Guardia Costiera ha effettuato un blitz in Ciociaria, controllando i mercati di Cassino e Ceccano.
Ultime notizie su Merano Risultato
Servivano sushi ma non sapevano da dove arrivava: sequestrati 58 kg di pesce in un ristorante a MeranoL’accertamento, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, ha riguardato un un ristorante asiatico ... fanpage.it
Se ti porta da Sushi Palace, tienitelo stretto. Potrebbe essere quello giusto. Prenota con il cuore (e con le bacchette). Sushi Palace, via Milano 444, Vigliano Biellese - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.