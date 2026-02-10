Servivano sushi ma non sapevano da dove arrivava | sequestrati 58 kg di pesce in un ristorante a Merano

I finanzieri di Bolzano hanno sequestrato 58 kg di pesce in un ristorante asiatico a Merano. Gli agenti hanno controllato le forniture e scoperto che il pesce non aveva documenti di provenienza. L’operazione fa parte di una serie di controlli per verificare la provenienza del pesce servito ai clienti. Il ristorante ora rischia sanzioni e possibili chiusure.

