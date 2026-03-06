Online le videointerviste di Sinistra Italiana-Avs al popolo della notte di Pescara Vecchia contro le ordinanze Cenerentola VIDEO

Sono state pubblicate le videointerviste realizzate da Sinistra Italiana-Avs a Pescara Vecchia. Le interviste si concentrano sul tema della movida e sugli effetti delle ordinanze chiamate Cenerentola. Le riprese mostrano le opinioni di alcuni cittadini e operatori coinvolti nella zona. Le videointerviste sono disponibili online e si focalizzano sui contenuti legati alla situazione locale.

Pubblicate le videointerviste realizzate da Sinistra Italiana- Avs a Pescara Veccha sul tema movida e gli effetti delle ordinanze Cenerentola. Una iniziativa annunciata dal partito e del cui esito avevano dato notizia già alcuni giorni fa denunciando un calo tra il 60% e il 70% sul fatturato della zona, come riferito dagli imprenditori intervistati che parlano anche del tema sicurezza sostenendo, in sostanza, che con le ordinanze non ce ne sarebbe di più. L’iniziativa “Pescara Cenerentola? Neanche per sogno” è stata realizzata in concomitanza con la campagna elettorale che vede Sinistra Italiana-Avs al fianco del candidato sindaco del centrosinistra alle ormai imminenti elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

“Diamo voce al popolo della notte”, Sinistra Italiana in strada per ascoltare i giovani sulla gestione di Pescara Vecchia“Diamo voce al popolo della notte”: Sinistra Italiana in strada per ascoltare i giovani sulla gestione della notte a Pescara.

Altro che movida, Pescara Vecchia è "semideserta". La denuncia di Sinistra Italiana: "Presenze in calo del 60%"Aveva annunciato un weekend nella movida di Pescara Vecchia per raccogliere le voci della notte e Sinistra Italiana ha mantenuto la promessa.

