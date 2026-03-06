Nella ventinovesima giornata di Serie B 20252026, si affrontano Pescara e Bari. La partita è valida per la classifica del torneo e coinvolge due squadre che lottano per evitare la retrocessione. La gara si svolge in un contesto di grande tensione, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti. L’incontro sarà trasmesso in diretta.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Se non è un’ultima chiamata poco ci manca per le due squadre in piena bagarre per la salvezza. Pescara-Bari si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio Adriatico. PESCARA-BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria in rimonta sul Palermo ha dato una bella iniezione di morale e fiducia nei mezzi agli abruzzesi. La squadra di Gorgone sono ultimi in classifica con 22 punti, ma dopo il successo sui siciliani e il pareggio in casa del Frosinone, i sei punti che la separano dalla zona play-out sembrano meno impossibili da colmare. Anche i pugliesi, classifica alla mano, hanno poco da stare tranquilli, ma la vittoria sulla Sampdoria e quella sulla Virtus Entella, sembrano aver restituito loro anima e compattezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Pescara-Bari, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

