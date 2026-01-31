Costone contro Grantorino per il tris Riccardini | Una partita difficilissima

La Vismederi Costone Siena punta alla terza vittoria di fila nel girone di ritorno. Questa sera al PalaOrlandi affronta il Grantorino Basketball Draft, in una partita che si preannuncia difficile. Riccardini non nasconde le sfide e dice che sarà una gara complicata. I tifosi si aspettano una prestazione intensa e senza sconti.

Cercherà la terza vittoria consecutiva nel girone di ritorno la Vismederi Costone Siena che ospita al PalaOrlandi il Grantorino Basketball Draft. Al momento la squadra gialloblù si trova all'ultimo posto in classifica ma nell'ultimo turno ha superato una squadra quotata come San Miniato 87-83. All'andata, giocata a Moncalieri, furono i senesi ad avere la meglio col punteggio di 80-70. Ad alzare la palla a due alle 21, ci penserà Samuele Rossetti di Rosignano Marittimo e Mattia Parigi di Firenze. "Una partita difficilissima", così l'ha definita il vicecoach del Costone Riccardo Riccardini presentando il match.

