Frosinone-Pescara a rischio ordine pubblico | restrizioni per i tifosi ospiti

Il match tra Frosinone e Pescara, programmato per il 4 marzo alle 20:00, ha generato preoccupazioni per possibili tensioni tra i tifosi. La causa risiede nel comportamento di alcuni supporter ospiti nelle precedenti partite, che ha portato le autorità a imporre restrizioni specifiche. Le forze dell’ordine stanno monitorando attentamente la situazione e hanno deciso di adottare misure preventive per evitare incidenti. Le decisioni sulle restrizioni saranno comunicate nelle prossime ore.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive inserisce la gara del 4 marzo tra quelle con profili di rischio: vendita limitata ai residenti in Abruzzo e rafforzamento dei controlli allo stadio La sfida di Serie B tra Frosinone Calcio e Delfino Pescara 1936, in programma il 4 marzo alle ore 20:00, è stata inserita tra le gare considerate a rischio per l’ordine pubblico. L’obiettivo delle misure è garantire lo svolgimento dell’incontro in condizioni di sicurezza, prevenendo eventuali criticità legate alla gestione del pubblico ospite. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Frosinone-Catanzaro, partita a rischio ordine pubblico: restrizioni e misure specialiLa partita di Serie B tra Frosinone e Catanzaro, prevista per il 10 gennaio 2026 alle 15:00, è stata classificata come a rischio per l’ordine pubblico dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Avellino-Pescara, i tifosi biancoverdi applaudono gli ospiti. Gorgone: «È stato un gesto di sportività incredibile»Durante la partita tra Avellino e Pescara, i tifosi biancoverdi hanno applaudito gli avversari dopo il gol di Gastón Brugman Duarte all’86’, un gesto di rispetto che ha sorpreso molti presenti allo stadio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: A rischio le gare del Frosinone con Catanzaro e Pescara; Serie B, Frosinone in casa nell'anticipo contro l'Empoli punta al sorpasso sul Venezia. Il programma; Frosinone e Monza rispondono al Venezia, il Pescara torna a vincere; Serie B come B...allardini: l'allenatore torna in campo, è ufficiale. A rischio le gare del Frosinone con Catanzaro e PescaraTre partite che riguardano squadre ciociare sono state segnalate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ... ciociariaoggi.it Serie B, corsa salvezza infuocata: Pescara e Mantova a rischio secondo i bookmakers. Le quote aggiornateLa Serie B entra nella fase decisiva e, mentre la lotta promozione accende i riflettori in alto, nella parte bassa della classifica si combatte una battaglia altrettanto feroce. A fotografare il ... ilovepalermocalcio.com TvSei. . Replay 25^ puntata del 16 febbraio 2026 Il Pescara ritrova la vittoria dopo quasi due mesi, la prima stagionale in trasferta e si riaccende la fiammella salvezza. All'orizzonte un ciclo terribile di partite (Venezia, Palermo e Frosinone). Le buona prova del - facebook.com facebook #Pescara, #Sebastiani: « #Venezia, #Palermo e #Frosinone Sulla carta non dovremo presentarci, ma sono fiducioso» x.com