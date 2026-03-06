Perini il portiere che salva i play-off della Vigor

Diego Perini è il nuovo portiere della Vigor, chiamato a sostituire l’infortunato Filippo Novelli. La sua presenza tra i pali è determinante per le ambizioni della squadra nei prossimi play-off. Perini ha preso il posto del titolare e ora si prepara a affrontare le sfide decisive per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

La corsa ai play-off della Vigor dipende ora dalle prestazioni di Diego Perini, il giovane portiere che ha preso il posto dell'infortunato Filippo Novelli. Con la squadra in lotta per un posto nelle qualificazioni finali, il ruolo del custode dei pali si è trasformato in un fattore decisivo per il destino sportivo del club senigalliese. Dopo l'abbandono del campo da parte del titolare a causa di un problema al polpaccio, Perini ha esordito senza sbavature durante l'incontro contro la Sammaurese. La sua conferma nel match successivo a Termoli ha dimostrato sangue freddo e doti tecniche superiori, permettendo alla formazione rossoblu di mantenere viva la speranza di accedere alle fasi successive del campionato.