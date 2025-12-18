Calcio a cinque serie C1 Forlì due arrivi | il portiere Perini e il laterale già in A2 De Lollis

Il Forlì Calcio a Cinque rinforza il suo roster con due importanti acquisti: il portiere Perini e il laterale De Lollis, già in A2. La società si mette subito al lavoro per sostituire l’infortunato capitan Benhya e il portiere Di Bitonto, trasferitosi nel Bolognese, puntando a consolidare la squadra in vista delle prossime sfide di serie C1.

Due colpi di mercato per il Forlì calcio a cinque. La società è infatti tornata sul mercato per far fronte all’infortunio di capitan Benhya e ai saluti al portiere Di Bitonto, accasatosi nel Bolognese. Sono così arrivati l’estremo difensore Matteo Perini, classe 2003, reduce da sei stagioni nel S. Sofia, e Carlos De Lollis, laterale anche lui del 2003, nato in Colombia a Pamplona e residente in Italia dall’età di otto anni. De Lollis (nella foto col ds Andrea Masotti) è un esterno duttile in grado di ricoprire diverse posizioni grazie alla sua rapidità e alla sua versatilità. Il sudamericano aveva iniziato la stagione al Valsanterno in C2 e in precedenza ha vestito le casacche in serie A2 e B di Imolese, Dozzese e Villa Fontana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

