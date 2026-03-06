La Vigor punta ai playoff e si gioca tutto fino all’ultimo match. Nel frattempo, l’attenzione si concentra sull’estremo difensore Diego Perini e sul preparatore dei portieri Andrea Argentati, che stanno ricevendo elogi per le loro prestazioni. La squadra si impegna con determinazione, cercando di ottenere i risultati necessari per qualificarsi alla fase successiva della stagione.

La Vigor cerca un posto nei playoff. La squadra ci proverà fino alla fine, ma in questi giorni tutto l’ambiente sta celebrando l’ottimo lavoro svolto dal giovane estremo difensore Diego Perini e da Andrea Argentati, il preparatore dei portieri rossoblu. Perini, classe 2007, si è trovato a sostituire l’affidabilissimo coetaneo Filippo Novelli durante la partita contro la Sammaurese. Alla mezz’ora del primo tempo il portiere ternano ha abbandonato il campo per un problema al polpaccio, Diego ha così debuttato al "Bianchelli" senza sbavature. Domenica scorsa, a Termoli, è arrivato l’esordio dal primo minuto: anche in Molise, Perini ha mostrato ottime doti tecniche e sangue freddo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vigor, i play-off nelle mani di Perini

