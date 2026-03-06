Perché Trump ha escluso un’operazione di terra Usa in Iran

Dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano, che ha affermato la disponibilità della Repubblica Islamica a intervenire in caso di operazione di terra da parte di forze americane e israeliane, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di escludere questa possibilità. La comunicazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, senza aggiungere dettagli o commenti su le motivazioni.

Dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, il quale ha affermato che la Repubblica Islamica è pronta in caso di operazione di terra di forze americane e israeliane, Donald Trump ha escluso tale eventualità. In un’intervista telefonica a Nbc News, il presidente Usa ha infatti detto che sarebbe « una perdita di tempo », aggiungendo: «Hanno perso tutto. Hanno perso la loro Marina. Hanno perso tutto quello che potevano perdere». Donald Trump (Ansa). Trump ha anche liquidato il «peso piuma» Mojtaba Khamenei. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti intendono smantellare l’intera struttura dell’attuale leadership iraniana e di aver in mente alcuni nomi per la guida del Paese, liquidando Mojtaba Khamenei come «un peso piuma». 🔗 Leggi su Lettera43.it

