Il ministero degli Esteri ucraino ha emesso un avviso di viaggio, raccomandando ai cittadini di evitare spostamenti in Ungheria. La decisione si basa sulla segnalazione di azioni arbitrarie da parte delle autorità ungheresi, che compromettono la sicurezza dei viaggiatori ucraini. La comunicazione è stata resa pubblica senza dettagli sulle specifiche misure adottate dalle autorità ungheresi.

La decisione dopo l’arresto a Budapest di sette dipendenti di una banca ucraina accusati di riciclaggio di denaro. Il ministero degli esteri ucraino ha sconsigliato ai propri cittadini di recarsi in Ungheria «data l’impossibilità di garantire la loro sicurezza a causa delle azioni arbitrarie delle autorità ungheresi». La comunicazione arriva dopo l’arresto a Budapest di sette dipendenti di una banca ucraina accusati di riciclaggio di denaro. Il ministro degli Esteri di Kyiv, Andrii Sybiha, ha infatti accusato il governo ungherese di aver «preso in ostaggio» i banchieri dell’istituto Oschadbank e di aver sequestrato i due veicoli blindati su cui si trovavano per un trasporto internazionale di valori tra Austria e Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché l’Ucraina ha sconsigliato ai propri cittadini di andare in Ungheria

Ucraina e Ungheria ai ferri corti, Sybiha: ‘I cittadini ucraini non si rechino a Budapest, non sono al sicuro’Nuove tensioni tra Ucraina e Ungheria, con uno scontro politico e diplomatico che si intreccia a una vicenda ancora poco chiara avvenuta a Budapest.

Leggi anche: Perché la Cina limita l’accesso ai propri siti governativi

Altri aggiornamenti su Perché l'Ucraina ha sconsigliato ai....

Temi più discussi: Patriot a corto di munizioni, per la difesa aerea ora l'Ucraina vuole fare da sé; Iran, drone Shahed ha già cambiato la guerra. L’Ucraina insegna la difesa, la lezione ai Paesi del Golfo; Le immagini dall'Ucraina indicano che la Russia ha utilizzato un missile al centro del crollo del trattato nucleare; Zakharova (Russia): Gli europei stiano sotto al tavolo delle trattative, nessuno li ha invitati.

Ucraina sconsiglia ai propri cittadini di andare in UngheriaNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch

L'Ucraina sconsiglia ai propri cittadini di andare in Ungheria(ANSA-AFP) - KIEV, 06 MAR - Il ministero degli Esteri ucraino ha sconsigliato ai propri cittadini di recarsi in Ungheria dopo l'arresto a Budapest di sette dipendenti di una banca ucraina accusati di ... msn.com

#Ucraina, il grazie a #PapaLeoneXIV dal vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia per aver ricevuto con tempestività, tramite l'Elemosineria apostolica, il dono di medicine e radiatori per la popolazione. Guarda il video - facebook.com facebook

#ottoemezzo Guerra Russia-Ucraina, Travaglio: “Meloni indipendente diceva che era colpa degli americani: USA e Israele minaccia per la pace” x.com