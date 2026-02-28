Perché la Cina limita l’accesso ai propri siti governativi

In Cina, l'accesso ai siti governativi è spesso limitato o bloccato, causando frequenti difficoltà agli utenti che tentano di visitare pagine ufficiali. Quando si verifica un problema, può trattarsi di una pagina che non si carica o di un server che non risponde, rendendo impossibile l'accesso. Questi blocchi sono una caratteristica comune durante la navigazione nel paese.

Molte pagine ufficiali risultano inaccessibili dall’estero. L’obiettivo è bloccare la diffusione di informazioni e dati pubblici. Ma questa Grande Muraglia digitale al contrario può essere un autogol per Pechino. Una pagina che non si carica, un server che non risponde. Uno scenario frequente per chi naviga sulla Rete in Cina, soprattutto per i turisti che provano a collegarsi a social o alcuni siti occidentali senza utilizzare reti private virtuali (vpn) in grado di aggirare la cosiddetta Great Firewall messa in piedi dalle autorità di Pechino. Sin qui, il mondo ha guardato alla Grande Muraglia Digitale come a un ostacolo alla “uscita” degli utenti cinesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

