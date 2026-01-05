Perché il diesel costa più della benzina | accise tasse e scelte fiscali dietro l'aumento dei prezzi

Dal 1° gennaio, il prezzo del diesel ha superato quello della benzina, una situazione che non si verificava da circa tre anni. Questo cambiamento è legato a variazioni nelle accise, nelle tasse e nelle scelte fiscali adottate dal governo, che hanno influenzato i costi di produzione e distribuzione. In questo articolo analizzeremo le ragioni di questo aumento e le implicazioni per i consumatori e il mercato energetico.

Dal 1° gennaio il diesel è tornato a costare più della benzina, cosa che non succedeva da circa tre anni. Il motivo principale è il cambiamento delle accise deciso dal governo, insieme ad altri fattori tecnici che incidono sul prezzo finale.

