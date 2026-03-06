Perché la Roma ha scippato Massimo Tarantino all'Inter | avrà un ruolo strategico nel club giallorosso

Massimo Tarantino sta per passare dalla rosa dell’Inter a quella della Roma, dove assumerà il ruolo di responsabile del settore giovanile. L’ex difensore ha deciso di lasciare l’Inter per accettare l’offerta dei Friedkin, i proprietari del club giallorosso. La sua scelta segna un trasferimento importante tra due squadre di Serie A.

Massimo Tarantino sarebbe pronto a diventare il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma. L'ex difensore lascia così l'Inter accettando la corte dei Friedkin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché Totti era a cena con Gasperini e Candela, l’indizio sul futuro alla Roma: che ruolo avràIl ritorno di Totti alla Roma è sempre più vicino, come testimoniato dalla cena con Candela e Gasperini: proseguono i contatti con i Friedkin, ma per...

Totti Roma, quale ruolo avrà il Capitano per il suo ritorno in giallorosso. Svelata la scelta della proprietà, ultimissimeJuventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano.