Totti Roma quale ruolo avrà il Capitano per il suo ritorno in giallorosso Svelata la scelta della proprietà ultimissime
Francesco Totti tornerà in campo con la maglia della Roma, dopo che la proprietà ha deciso di affidargli un ruolo di rilievo nel club. La società ha scelto di coinvolgerlo come consulente speciale, un incarico che potrebbe portarlo a gestire direttamente alcuni aspetti legati alla squadra. La decisione arriva in un momento di grande attesa tra i tifosi, desiderosi di rivedere il loro Capitano vicino alla squadra. Totti, che ha sempre mantenuto un rapporto stretto con i colori giallorossi, si prepara a riprendere un ruolo attivo tra le mura dello stadio Olimpico.
Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano. Ultimissime Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Stadio Flaminio Lazio, è il giorno X: maxi-operazione da 480 milioni di euro e capienza fino a 50.570 spettatori! Nuova era che comincia oggi, tutti i dettagli Totti Roma, quale ruolo avrà il Capitano per il suo ritorno in giallorosso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Totti torna alla Roma? Annuncio a sorpresa di Ranieri, cosa sta succedendo per il ritorno del Capitano in giallorosso!
Claudio Ranieri apre alla possibilità di rivedere Francesco Totti in giallorosso.
Totti può davvero tornare alla Roma? Quale ruolo andrebbe ad occupare il Capitano nella dirigenza giallorossa
Totti potrebbe tornare alla Roma, ma non come calciatore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Totti e la Roma, contatti continui: avrà un ruolo operativo, Francesco entusiasta; Il ritorno di Totti alla Roma, ci siamo: La storia del club. Pronto un ruolo alla Javier Zanetti; Francesco Totti, trattativa milionaria con la Roma per un ruolo da superconsulente; Totti torna alla Roma? Ecco quale ruolo avrà l'ex capitano.
Totti pazzi per Malen, c'è l'ok al ruolo di uomo copertina per il club in vista del centenario«Stiamo parlando è vero. Stiamo discutendo su alcuni dettagli e decidendo quale sia la cosa migliore per tutti. Speriamo prima o poi di risolvere, la Roma è casa mia anche ... ilmessaggero.it
Totti a un passo dal ritorno alla Roma: Stiamo limando i dettagli. Il nuovo ruolo in società...L'ex leggenda giallorossa conferma la trattativa con i Friedkin: Ci stiamo ragionando, vediamo che si potrà fare ... tuttosport.com
«Roma è sempre casa mia, anche se non sono dentro lo sarà sempre e lo è stata anche in questi anni». Francesco Totti ha scelto di parlare e, ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso che il ritorno in giallorosso è davvero vicino. L’ex capitano ha confermato che facebook
Marino: "Malen è un colpo di assoluto valore. Totti merita di tornare alla Roma" #ASRoma #Marino #Malen #Totti #NapoliRoma x.com