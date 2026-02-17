Totti Roma quale ruolo avrà il Capitano per il suo ritorno in giallorosso Svelata la scelta della proprietà ultimissime

Francesco Totti tornerà in campo con la maglia della Roma, dopo che la proprietà ha deciso di affidargli un ruolo di rilievo nel club. La società ha scelto di coinvolgerlo come consulente speciale, un incarico che potrebbe portarlo a gestire direttamente alcuni aspetti legati alla squadra. La decisione arriva in un momento di grande attesa tra i tifosi, desiderosi di rivedere il loro Capitano vicino alla squadra. Totti, che ha sempre mantenuto un rapporto stretto con i colori giallorossi, si prepara a riprendere un ruolo attivo tra le mura dello stadio Olimpico.

Claudio Ranieri apre alla possibilità di rivedere Francesco Totti in giallorosso.

