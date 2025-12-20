Dai certificati mancanti alla bambina che non sa leggere, ecco perché i figli della famiglia nel bosco rimangono in comunità: le motivazioni dei giudici. Nonostante gli sforzi di collaborazione, la Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso contro la sospensione della responsabilità genitoriale, evidenziando alcune irregolarità che continuano a influire sulla decisione.

Nonostante siano stati riconosciuti gli sforzi di collaborazione della cosiddetta « famiglia nel bosco », che ha cercato di superare il muro di diffidenza inizialmente eretto nei confronti delle autorità, i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila hanno rigettato il ricorso contro la sospensione della responsabilità genitoriale a causa di alcune anomalie che continuano a pesare in maniera significativa. In particolare, la Corte ha sollevato dubbi sui certificati scolastici con cui negli anni era stato valutato il grado di istruzione della figlia maggiore della coppia anglo-australiana, Utopia Rose di 8 anni. 🔗 Leggi su Open.online

