La famiglia del bosco sarà divisa | via mamma Catherine dalla struttura di Vasto anche i tre bambini saranno trasferiti altrove – Il video

Un'ordinanza del tribunale dell’Aquila prevede il trasferimento di Catherine, madre della famiglia del bosco di Palmoli, dalla casa famiglia di Vasto. La decisione coinvolge anche i tre bambini, che saranno spostati in una diversa struttura protetta. La famiglia sarà così divisa e il trasferimento sarà presto eseguito. Un video documenta la situazione.

Sta per essere eseguita un’ordinanza del tribunale dell’Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e saranno trasferiti in un’altra struttura protetta anche i tre figli. A darne notizia è il Tg1 sui suoi canali social. L’avvocato: «Un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato». La notizia è stata confermata dall’avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. «C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato – spiega – che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre». 🔗 Leggi su Open.online

Famiglia nel bosco, mamma Catherine allontanata dalla casa famiglia dei figli. Trasferiti altrove anche i bambiniLo ha stabilito il tribunale con un'ordinanza che, secondo quanto anticipato dal Tg1, è stata eseguita.

Famiglia nel bosco, la mamma allontanata dalla struttura di Vasto: non può stare coi figli, separati anche i bambiniI bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre.

Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia»

Una raccolta di contenuti su La famiglia del bosco sarà divisa via....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia: Il nostro futuro è altrove in Europa. L'annuncio alla tv australiana; Famiglia nel bosco, mamma Catherine attacca l'Australia e lancia l'appello per lasciare l'Italia; Famiglia nel bosco, la comunità: Catherine insulta e non rispetta le regole, trasferitela con i tre bimbi.

Famiglia nel bosco, la mamma Catherine sarà trasferita dalla struttura protetta: l'ordinanza del tribunaleSta per essere eseguita un'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, oggi la perizia sui tre bambini: allontanata dalla casa protetta la madreFamiglia nel bosco, si parte con la perizia sui tre bambini: intanto la madre dei figli è stata mandata via dalla casa famiglia ... notizie.it

La famiglia del bosco sarà divisa: via mamma Catherine dalla struttura di Vasto, anche i tre bambini saranno trasferiti altrove - Il video x.com

La prossima settimana Catherine e i tre figli potrebbero essere allontanati e i bimbi ricollocati da soli. Lo psichiatra Cantelmi: “Sarebbe un disastro” - facebook.com facebook