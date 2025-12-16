Pomigliano d’Arco Lampioni nei cortili privati pagati dal Comune | danno da oltre 60mila euro | 4 funzionari nei guai

A Pomigliano d’Arco, un investimento pubblico di oltre 60mila euro per l’illuminazione di cortili privati ha sollevato dubbi e polemiche. Quattro funzionari sono coinvolti in un procedimento della Corte dei Conti in Campania, che riguarda un presunto spreco di denaro pubblico legato alla spesa per i lampioni installati in aree private.

© Teleclubitalia.it - Pomigliano d’Arco. Lampioni nei cortili privati pagati dal Comune: danno da oltre 60mila euro: 4 funzionari nei guai Un presunto spreco di denaro pubblico finisce al centro di un procedimento della Corte dei Conti in Campania. Nei giorni scorsi la Procura Regionale della Corte dei Conti, guidata dal procuratore Antonio Giuseppone, ha notificato un atto di citazione a quattro funzionari pro-tempore del Comune di Pomigliano d’Arco, ritenuti responsabili di un danno erariale superiore . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it Pomigliano d'Arco, illuminazione privata pagata dal Comune: danno erariale da 60mila euro - Per anni e anni il comune di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, avrebbe pagato illuminazione privata di una serie di edifici privati: è quanto ha scoperto la Guardia ... ilmattino.it

Lampioni privati illuminati dalla rete pubblica e pagati dal Comune: nei guai quattro funzionari a Pomigliano - tempore del Comune di Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, hanno ricevuto atti di citazione per cattiva gestione dell'illuminazione ... fanpage.it

