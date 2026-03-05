Approvato al Senato il ddl sull’antisemitismo | Così sarà vietato criticare Israele Il Pd si spacca

Il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti un disegno di legge proposto dal centrodestra, volto a contrastare l’antisemitismo. Il testo è stato oggetto di discussioni e divisioni all’interno del Parlamento, in particolare tra le forze politiche di maggioranza e opposizione. La legge introduce nuove norme che, secondo i sostenitori, limitano le critiche a Israele.

Polemica per l'adozione della definizione dell'Ihra: "Nei Paesi in cui è stata adottata, è stata esattamente utilizzata per fare il contrario di quello che dice" Con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti, il Senato ha approvato il contestato disegno di legge per combattere l’antisemitismo proposto dal centrodestra. Prima di diventare legge, il testo dovrà essere ricevere il via libera anche alla Camera. A Palazzo Madama hanno votato No il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre i senatori del Partito democratico si sono divisi: 21 astenuti e 6 favorevoli (Valter Verini, Sandra Zampa, Pierferdinando Casini, Graziano Del Rio, Alfredo Bazoli e Filippo Sensi). 🔗 Leggi su Tpi.it

Passa al Senato il decreto sull’antisemitismo: per il Pd una spaccatura, per tutti più rischioso criticare IsraeleSi va dal «negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di...

Vietato criticare il governo di Israele: per il ddl antisemitismo i testi depositati salgono a 5. Caos Pd dopo la spaccatura su DelrioIn Commissione Affari costituzionali i ddl sull’antisemitismo sono diventati cinque.

Il PD si è diviso sul disegno di legge contro l’antisemitismoUn gruppo di sei senatori, tra cui Graziano Delrio e Pier Ferdinando Casini, ha votato insieme alla destra per approvarlo ... ilpost.it

Ddl sull'antisemitismo approvato al Senato: definizione IHRA e coordinatore nazionaleIl Senato ha dato via libera a un disegno di legge che introduce la definizione operativa IHRA di antisemitismo, crea un coordinatore nazionale e delinea una strategia triennale per prevenire e contra ... notizie.it

Ieri il Senato ha approvato una nuova legge contro l’antisemitismo. Nel testo entra la definizione dell’IHRA, con una serie di indicatori usati a livello internazionale per riconoscere l’antisemitismo. Proprio alcuni di questi indicatori sono al centro delle polemich - facebook.com facebook

