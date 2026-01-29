Il caso Deutsche Bank e le operazioni sospette per essere segnalati basta un bonifico ‘anomalo’

La Deutsche Bank è finita sotto inchiesta perché non avrebbe segnalato alcune operazioni sospette legate a Roman Abramovic. Secondo gli investigatori, basta un bonifico fuori norma per allertare le autorità. La vicenda riaccende il dibattito sulle regole da seguire per prevenire il riciclaggio di denaro.

(Adnkronos) – Il caso Deutsche Bank, finita nel mirino degli investigatori per non aver segnalato operazioni legate all'oligarca russo Roman Abramovic, ha riportato in primo piano le normative antiriciclaggio. Funzionano in tutta Europa e in Italia sono in capo all'Uif, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia. La segnalazione di operazioni sospette, che la banca tedesca avrebbe omesso proprio in riferimento ai rapporti con il magnate ex presidente del Chelsea e sanzionato dall'Unione europea dal marzo 2022 in relazione alla guerra della Russia contro l'Ucraina, rappresenta il pilastro su cui la normativa antiriciclaggio ha da sempre fondato le proprie basi, al fine di conseguire gli obiettivi di prevenzione e contrasto di attività criminose.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Stamattina, le forze dell’ordine tedesche hanno fatto irruzione nella Deutsche Bank di Francoforte e di Berlino.

