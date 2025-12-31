Pensionato perde il portafoglio con 500 euro | due giovani lo trovano vanno a casa sua e glielo restituiscono

Durante la Vigilia di Natale, un pensionato di Sant'Angelo di Piove di Sacco ha smarrito il portafoglio con 500 euro. Due giovani, trovandolo, si sono recati a casa dell'anziano per restituirgli il denaro. Un gesto di correttezza e rispetto che testimonia l'importanza della solidarietà e della fiducia tra le persone in momenti di festa.

