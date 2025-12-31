Pensionato perde il portafoglio con 500 euro | due giovani lo trovano vanno a casa sua e glielo restituiscono
Durante la Vigilia di Natale, un pensionato di Sant'Angelo di Piove di Sacco ha smarrito il portafoglio con 500 euro. Due giovani, trovandolo, si sono recati a casa dell'anziano per restituirgli il denaro. Un gesto di correttezza e rispetto che testimonia l'importanza della solidarietà e della fiducia tra le persone in momenti di festa.
Un pensionato di Sant'Angelo di Piove di Sacco ha perso il portafoglio con all'interno 500 euro mentre faceva acquisti con la moglie la Vigilia di Natale. Ma dopo solo mezz'ora due giovani hanno suonato alla loro porta per restituirlo: "Si chiamano Andrea e Marco, siete persone brave e oneste". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perde il portafoglio con 400 euro al centro commerciale e lo ritrova grazie a un annuncio social
Leggi anche: Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale
Pensionato perde il portafoglio con 500 euro: due giovani lo trovano, vanno a casa sua e glielo restituiscono - Un pensionato di Sant'Angelo di Piove di Sacco ha perso il portafoglio con all'interno 500 euro mentre faceva acquisti con la moglie la Vigilia di Natale ... fanpage.it
Pensionato perde il portafoglio con 500 euro in contanti, mezz'ora dopo due sconosciuti suonano alla sua porta: poi la sorpresa - Aveva perso il portafoglio con all'interno 500 euro in contanti, la carta di credito e altri documenti ma dopo appena mezz'ora due persone hanno suonato al suo campanello per consegnarglielo ... ildolomiti.it
Perde il portafoglio con dentro 500 euro, mezz'ora dopo 2 sconosciuti citofonano a casa e lo restituiscono: «Grazie, siete delle brave persone» - Perde il portafoglio contenente 500 euro, la carta di credito e altri documenti, ma appena mezz'ora dopo due persone suonano al campanello della ... ilgazzettino.it
MORRO D’ORO (TE). PENSIONATO PERDE LA VITA IN UN INCENDIO DOMESTICO Questa mattina, intorno alle 6:30, un incendio divampato in un’abitazione di via Ponte Murato, a Morro d’Oro (TE), ha causato la morte di Venicio Ianni, 69 anni, pensionato. - facebook.com facebook
Lucca, pensionato di 69 anni denuncia tutti per truffa. Ma è solo la punta dell’iceberg. Nei guai molti che avevano investito al “Point” di Lunata legato alla Swag x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.