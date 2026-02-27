Nel fine settimana, musei e spazi culturali offrono un ricco programma di eventi, tra mostre, laboratori per bambini, presentazioni di libri e performance musicali. La Centro Pecci Night riapre le sue porte fino a mezzanotte, consentendo ai visitatori di esplorare le esposizioni e partecipare a incontri e spettacoli dal vivo. Un’occasione per immergersi in un'atmosfera artistica e creativa.

Un weekend tra storia, arte e canzoni: ecco le proposte. Oggi torna la Centro Pecci Night, con l’apertura speciale fino a mezzanotte per visitare le mostre, incontri, performance e musica sperimentale in collaborazione con Kinkaleri, Nub Project Space e OOH-sounds. Questa Notte di febbraio è in dialogo anche con l’XI edizione del festival Black History Month Florence, ideato dal centro di ricerca The Recovery Plan. Domani sera doppio appuntamento: dalle 18 alle 19 visita alle mostre in corso con il direttore Collicelli Cagol, apericena al Bistrot e dalle 20.30 in sala cinema finale in diretta da Sanremo (costo 10 euro, prenotazione obbligatoria su eventbrite, con biglietto da pagare alla cassa; chi è interessato solo a Sanremo può avere un voucher per visitare il centro in un altro giorno); alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Weekend musei. Mostre, bambini libri e canzoni

Leggi anche: Musei, weekend a misura di bambini

Musei, mostre e luoghi simbolo: "Restiamo aperti per ferie"L’ultimo giorno dell’anno e i primi del 2026 si vivono anche attraversando musei, mostre e luoghi simbolo della città, che durante le festività...

Millions in Treasure Left Inside This Abandoned Fairytale Castle

Temi più discussi: Weekend a Milano: dal 27 febbraio al 1 marzo; Weekend musei. Mostre, bambini libri e canzoni; cultura - Cultura; Gli eventi imperdibili del weekend.

Eventi e spettacoli imperdibili a Milano e in Lombardia: moda, arte e musica nel weekend straordinario del 27 e 28 febbraio, 1 marzo 2026Mostre della Fashion Week, musei aperti, feste di piazza e appuntamenti per famiglie: tutte le idee per il fine settimana tra Milano e le province lombarde ... ilgiorno.it

Weekend a Roma e nel Lazio 28 febbraio–1 marzo 2026: dove andare per sagre, mostre e spettacoliGuida completa agli eventi nel Lazio il 28 febbraio e 1 marzo 2026: festival, mostre, teatro, trekking e appuntamenti nei borghi, provincia per provincia ... ilquotidianodellazio.it

Weekend di ceramica e cultura a Montelupo Montelupo si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti tra arte, tradizione e creatività. Un vero weekend di ceramica e cultura che coinvolge musei, scuola e famiglie con esperienze per tutte le età. S - facebook.com facebook