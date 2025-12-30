Musei mostre e luoghi simbolo | Restiamo aperti per ferie

Durante le festività di fine anno e l'inizio del 2026, musei, mostre e luoghi simbolo della città rimangono aperti, offrendo opportunità di scoperta e approfondimento culturale. Questi spazi rappresentano un patrimonio importante che resta accessibile a cittadini e visitatori, contribuendo a mantenere vivo il senso di comunità e tradizione anche in un periodo di festività. Un modo per vivere la città attraverso l’arte e la storia, anche durante le vacanze.

L'ultimo giorno dell'anno e i primi del 2026 si vivono anche attraversando musei, mostre e luoghi simbolo della città, che durante le festività aprono le loro porte a cittadini e visitatori offrendo un articolato itinerario culturale. Tra grandi maestri del Novecento, arte contemporanea, patrimonio storico e sperimentazione, il passaggio al 2026 diventa così un'occasione per riscoprire la città attraverso i suoi spazi culturali, lasciandosi guidare dalla pittura metafisica di Giorgio de Chirico, dai mondi immaginari di Paolo Ventura, dalle riflessioni su memoria e diaspora di Taysir Batniji o dalla potenza cromatica di Carlo Mattioli.

