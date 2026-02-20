Il governo Starmer ha deciso di bloccare la possibilità che l’ex principe Andrea diventi re, anche se questa eventualità è molto remota. La motivazione ufficiale riguarda la volontà di evitare che una figura coinvolta in scandali reali possa salire al trono. Per realizzare questa legge, occorre l’approvazione di Westminster e dei paesi del Commonwealth. La proposta, al centro di discussioni politiche, punta a modificare le regole di successione.

Roma, 20 febbraio 2026 - Andrea non deve diventare re, anche se la possibilità che la pecora nera della famiglia reale possa salire al trono è minima, visto che è ottavo in linea di successione, il governo Starmer si è già messo al lavoro per varare una legge che impedisca che l’ex principe Mountbatten-Windsor arrivi a regnare, sostiene la Reuters. Solo William può salvare la casa reale. Lo scandalo sul magnate pedofilo Jeffrey Epstein sta travolgendo la famiglia reale, non solo per i legami tra Andrea ed Epstein, che coinvolgono anche la sua ex Sarah Ferguson e le due figlie, ma l’intera casata Windsor, con i sudditi che si chiedono quanto avesse saputo la madre, l a regina Elisabetta II, e il fratello, l’attuale re Carlo III.🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'ex principe Andrea non sarà mai re. Il governo Starmer vuole impedirlo con una legge, ma serve ok di Westminster e dei stati Commonwealth

