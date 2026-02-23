John Barron vecchio pseudonimo usato da Trump telefona in diretta tv e attacca la Corte Suprema con la voce del presidente L’emittente | Non era lui

Un uomo, che si presenta come “John Barron”, ha chiamato in diretta TV su C-SPAN per criticare la Corte Suprema sulla recente decisione riguardante i dazi. La voce assomigliava a quella del presidente, portando a sospettare un collegamento con Donald Trump. L’emittente ha chiarito che l’interlocutore non era il presidente. La telefonata ha attirato l’attenzione di molti spettatori, suscitando discussioni sui limiti della libertà di espressione in trasmissioni pubbliche.

Un uomo chiama in diretta televisiva il network C-SPAN, si presenta come “ John Barron ” – pseudonimo usato da Donald Trump negli anni ’80 e ’90 – e attacca duramente la Corte Suprema per la decisione sui dazi. Ma agli ascoltatori non sfugge un dettaglio: la voce e il marcato accento del Queens ricordano in tutto e per tutto quelli del presidente. L’espressione della giornalista che raccoglie la telefonata, nel video poi divenuto virale sui social, tradisce sorpresa e perplessità. a guy who claimed to be named John Barron and sounded a lot like Trump called into C-SPAN to complain about the Supreme Court’s tariff decision and call Hakeem Jeffries “a dope” (John Barron is a pseudonym Trump has used for himself when talking to journalists) pic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

