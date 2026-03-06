Per la campagna promozionale del film The Drama in cui recita a fianco di Robert Pattinson Zendaya ha scelto un ensemble total white di The Row

Durante la promozione del film The Drama, in cui recita insieme a Robert Pattinson, Zendaya ha indossato un completo total white di The Row. La scelta di questo outfit ha creato un forte contrasto visivo con l’atmosfera drammatica della pellicola. La scena promozionale si è svolta con Zendaya e Pattinson presenti per presentare il film ai media e al pubblico.

capace di creare un contrasto visivo con l'atmosfera drammatica del film. T-shirt, pantaloni lineari e camicia oversize riflettono l'eleganza minimalista del brand, sottolineando il personaggio di Emma Harwood interpretato da Zendaya. Mocassini in pelle e accessori discreti completano il look, esaltando proporzioni precise e palette pulita, confermando The Row come punto di riferimento del minimalismo elegante. In tempi in cui la semplicità domina il guardaroba come espressione di lusso, il total white e le silhouette morbide confermano l'attualità del monocromo nella moda contemporanea.