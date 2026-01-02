L' incendio dell' ex casa baronale | è morto il pensionato tedesco che aveva scelto di vivere ad Alessandria della Rocca

È deceduto il pensionato tedesco Fiedler Dietimar Michael, di 65 anni, vittima dell’incendio dell’ex casa baronale di Alessandria della Rocca. L’uomo, che aveva scelto di stabilirsi in questa località, non è riuscito a sopravvivere alle fiamme. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell’incendio, ancora oggetto di indagine.

