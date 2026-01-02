L' incendio dell' ex casa baronale | è morto il pensionato tedesco che aveva scelto di vivere ad Alessandria della Rocca
È deceduto il pensionato tedesco Fiedler Dietimar Michael, di 65 anni, vittima dell’incendio dell’ex casa baronale di Alessandria della Rocca. L’uomo, che aveva scelto di stabilirsi in questa località, non è riuscito a sopravvivere alle fiamme. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell’incendio, ancora oggetto di indagine.
Il pensionato tedesco sessantacinquenne - Fiedler Dietimar Michael - che aveva scelto di vivere, comprando una casa baronale, ad Alessandria della Rocca, non ce l'ha fatta. Il gravissimo quadro clinico riportato - ustioni sul 60% del corpo - lo ha ucciso. È spirato alla Rianimazione dell'ospedale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Trovata morta in casa ad Alessandria: Rosa Cortino forse deceduta per esalazioni dell’incendio causato dalla sigaretta
Leggi anche: L'incendio dell'ex casa baronale: il 65enne ha riportato ustioni sul 60% del corpo, trasferito a Catania
