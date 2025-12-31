Tegola per i lavoratori stranieri che mandano soldi in patria | le rimesse dei Money Transfer saranno incluse nell' Isee

A partire dal 2026, le rimesse inviate all'estero dai lavoratori stranieri saranno incluse nel calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Questa modifica, approvata con un emendamento alla manovra finanziaria, consentirà al Fisco di considerare le somme trasferite all’estero come parte integrante della situazione economica dei contribuenti, con potenziali implicazioni per gli aiuti e le prestazioni sociali.

Dal 2026 il Fisco potrà mettere le mani su un mucchio di soldi che finiscono all'estero. L'emendamento presentato alla manovra finanziaria del governo da Fratelli d'Italia - e approvato - ha lo scopo di ricavare risorse facendo rientrare nel calcolo Isee gli oltre 8 miliardi di euro che i. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Manovra, le rimesse dei Money Transfer saranno incluse nell'Isee

Leggi anche: "Nell'Isee anche i soldi trasferiti all'estero". Cosa può cambiare per chi usa i money transfer

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lavoratori stranieri, Mcl: «Facciamoci carico di chi è scivolato in clandestinità» - Il presidente dell'Associazione lavoratori stranieri di Mcl audito ieri dalla Commissione Affari costituzionali della Camera. vita.it

Lavoratori stranieri: novità in arrivo per la disponibilità degli alloggi - Il DDL Semplificazioni apporta novità in tema di immigrazione con riferimento alla normativa sugli alloggi per i lavoratori stranieri. ipsoa.it

Lavoro, entro il 2028 tre milioni di nuovi posti in Italia: uno su cinque sarà coperto da stranieri - Tra il 2024 e il 2028 si stima infatti un fabbisogno complessivo di circa 3 milioni di nuovi occupati: e di questi, in un contesto ... corriere.it

Ed ecco che infatti dopo l'autosospensione di ieri, che avevo annuciato essere una svolta, nella vicenda Signorini, arriva la tegola. Il conduttore è indagato. E le accuse, se quanto rivelato da Corona dovesse trovare riscontro, sono gravissime. La procura di Mil - facebook.com facebook