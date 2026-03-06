Pellet in Sardegna | il Garante indaga le speculazioni sui prezzi

Il Garante dei prezzi ha aperto un’indagine sul mercato del pellet in Sardegna, dopo un esposto presentato dall’associazione Adiconsum. Le verifiche mirano a chiarire eventuali pratiche speculative sui prezzi del combustibile, con controlli in corso su alcune aziende del settore. La misura si concentra sull’andamento dei costi e sulla trasparenza delle operazioni commerciali in regione.

Il Garante dei prezzi ha avviato verifiche formali su possibili pratiche speculative nel mercato del pellet in Sardegna, attivandosi a seguito di un esposto presentato dall'associazione Adiconsum. L'iniziativa segue l'aumento improvviso e ingiustificato dei costi registrati tra dicembre 2025 e febbraio 2026, che ha generato preoccupazione diffusa e una corsa alle scorte da parte delle famiglie dell'isola. Gli uffici competenti hanno confermato che il settore del combustibile naturale è già oggetto di monitoraggio periodico, ma le nuove segnalazioni richiedono approfondimenti specifici per identificare le cause reali della dinamica anomala dei prezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

