Pd e M5s gaffe contro Romoli | Croce nazifascista al Tg2 ma è un' onorificenza militare

In una discussione in commissione di vigilanza Rai, Stefano Graziano del Pd, Dario Carotenuto del M5s, Maria Elena Boschi di Iv e Peppe De Cristofaro di Avs hanno contestato a Andrea Romoli di aver indossato una croce celtica. La questione ha attirato l’attenzione poiché l’oggetto è stato definito come una croce nazifascista, ma si tratta in realtà di un’onorificenza militare.

Che cantonata per le opposizioni. Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5s), Maria Elena Boschi (Iv) e Peppe De Cristofaro (Avs) in commissione di vigilanza Rai contestano ad Andrea Romoli di aver indossato "una croce celtica". "Una croce celtica, simbolo del nazifascimo al Tg2 - si legge nella nota -. La sfoggia il giornalista Andrea Romoli, alle 20.30. Figlio dell'ex sindaco di Gorizia Ettore Romoli (Forza Italia). Nel 2020 commentò con toni non proprio neutri la vicenda di un prete ucciso da un tunisino. È quanto si apprende su X. I vertici Rai chiariscano immediatamente quanto riportato. Non è accettabile che un giornalista che dovrebbe essere garante dell'informazione democratica sfoggi in pompa magna una spilla simbolo del nazifascismo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

