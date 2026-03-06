Croce celtica al Tg2 | la polemica che sconvolge la Rai

Durante l’edizione serale del Tg2 di venerdì 6 marzo 2026, il giornalista Andrea Romoli ha indossato una spilla con una croce celtica. La scelta del simbolo ha scatenato una polemica che ha coinvolto l’intera Rai, portando a discussioni pubbliche e a una forte reazione da parte di alcuni spettatori e addetti ai lavori. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media italiani.

Una spilla con una croce celtica, simbolo storicamente legato al nazifascismo, è apparsa sul petto del giornalista Andrea Romoli durante l’edizione serale del Tg2 di venerdì 6 marzo 2026. La scoperta ha scatenato immediata polemica politica, costringendo i vertici della Rai a dover fornire chiarimenti ufficiali su un gesto che viene letto come una violazione dei principi di neutralità dell’informazione pubblica. L’episodio si è verificato nell’edizione delle 20:30, quando il conduttore indossava l’accessorio in modo evidente mentre trasmetteva dal telegiornale. I capigruppo delle opposizioni nella commissione di Vigilanza sulla Rai hanno raccolto le firme di Stefano Graziano, Dario Carotenuto, Maria Elena Boschi e Peppe De Cristofaro per lanciare una denuncia formale contro questa presunta intolleranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

