I senatori di opposizione, del Pd e del M5s, si sono uniti in modo evidente contro il ministro Piantedosi. Durante la capigruppo in Senato, l’atmosfera si è fatta tesa: l’informativa del ministro è stata trasformata in comunicazioni, scatenando nervosismo tra i presenti. La trattativa per una risoluzione comune si preannuncia difficile.

Il nervosismo, tra i senatori di opposizione, dopo la capigruppo in Senato che trasforma l’informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in comunicazioni, è palese. Perché mercoledì 4 febbraio ci sarà un voto che certificherà che Pd, M5S e Avs sono contro il governo sulla lettura dei fatti di Torino e contro le ricette sulla sicurezza targate Giorgia Meloni. Una posizione che la premier cercherà di usare per sostenere che manca la condanna delle violenze, approfittando del fatto che Elly Schlein ha chiesto unità. Nella tarda serata di martedì i partiti hanno cominciato a lavorare su una risoluzione comune per mercoledì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torino, Pd e M5s uniti contro Piantedosi. Ma per la risoluzione comune la trattativa è difficile

Approfondimenti su Piantedosi Interno

Nel contesto della politica internazionale, le decisioni prese da Iran, Pd e Avs di votare anche sulla risoluzione M5S evidenziano le diverse posizioni all’interno del centrosinistra.

La senatrice Craxi sottolinea l’approvazione bipartisan della sua risoluzione sull’Iran, evidenziando però preoccupazioni riguardo all’atteggiamento del M5s.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Piantedosi Interno

Argomenti discussi: Sondaggio Tg La7, novità al top: il voto oggi (anche) dopo scontri Askatasuna; L'ex Pd Esposito: Ho rilanciato il video del poliziotto aggredito dagli antagonisti. Inaccettabile chi li copre a sinistra; Il pressing del Governo sullo scudo agli agenti per decreto legge; Dagli attacchi al Ponte sullo Stretto al no alla Tav, il Pd come il M5S.

Askatasuna, l'ex dem Esposito all'attacco di Avs, M5s e Cgil: A Torino la violenza era prevista, chi si stupisce è cieco o ipocritaInterpellato da Affaritaliani, l'ex senatore del Pd Stefano Esposito, dichiarato sostenitore della Tav, commenta le violenze di Askatasuna ... affaritaliani.it

Torino, Schlein condanna le violenze e chiama Meloni: 'Non si strumentalizzi'All'indomani degli scontri di Torino Elly Schlein ribadisce la nettissima condanna del Pd per le violenze sugli agenti e chiama Giorgia Meloni. ansa.it

A Torino 15.000 in corteo verso il quartiere dove c'era Askatasuna. I tre spezzoni si sono uniti lungo il Po #ANSA - facebook.com facebook

Torino, prof e genitori uniti contro l’accorpamento delle scuole: “Partito il ricorso al Tar” x.com