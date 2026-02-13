paura per una donna a lecce perseguitata da un uomo con appostamenti e telefonate il provvedimento

A Lecce, una donna ha vissuto momenti di paura a causa di un uomo che la perseguitava con appostamenti e continue telefonate. La donna, ex compagna di scuola, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo che l’uomo di 28 anni aveva iniziato a seguirla e a inviarle messaggi indesiderati. Per tutelarla, i carabinieri hanno emesso un divieto di avvicinamento nei confronti dell’indagato, che ora rischia anche un’accusa di furto aggravato. La vicenda ha scosso la comunità locale, preoccupata per la crescente diffusione di comportamenti persecutori.

Per un uomo di 28 anni di origini gambiane, indagato per atti persecutori e furto aggravato ai danni di una donna, è stato disposto il divieto di avvicinamento. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura, è stato eseguito nel pomeriggio dell’11 febbraio scorso. Le indagini e la denuncia della vittima L'origine della condotta Il provvedimento di ammonimento La misura cautelare e le prescrizioni Le indagini e la denuncia della vittima L’attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla donna, vittima delle condotte ossessive dell’uomo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

