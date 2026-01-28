Leopardo delle nevi attacca e ferisce al volto una donna | paura per una turista che tornava dalle piste da sci – Video

Una turista è stata ferita al volto da un leopardo delle nevi a Koktokay, in Cina. La donna tornava dalle piste da sci con due amiche quando l’animale si è improvvisamente scagliato contro di lei. Le amiche sono riuscite a mettere in fuga il felino, ma la donna ha riportato ferite di una certa gravità. Ora si trova in ospedale sotto osservazione.

Paura per una turista a Koktokay in Cina, per una turista. La donna stava rientrando dalle piste da sci con due amiche quando è stata attaccata da un leopardo delle nevi, esemplare rarissimo. La sciatrice lo ha avvistato da lontano e si è avvicinata all'animale per scattare una foto: il leopardo però ha avuto uno scatto e l'ha ferita al volto.

