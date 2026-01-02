Accoltella la ex fidanzata al volto e al collo | arrestato 21enne in provincia di Cosenza

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, con l’accusa di aver accoltellato la ex fidanzata al volto e al collo. La ragazza, di 20 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’episodio, che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Ventenne accoltellata dall’ex fidanzato a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Fermato l'ex fidanzato 21enne con l'accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

