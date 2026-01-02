Accoltella la ex fidanzata al volto e al collo | arrestato 21enne in provincia di Cosenza
Un giovane di 21 anni è stato arrestato a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, con l’accusa di aver accoltellato la ex fidanzata al volto e al collo. La ragazza, di 20 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’episodio, che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.
Ventenne accoltellata dall'ex fidanzato a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Fermato l'ex fidanzato 21enne con l'accusa di tentato omicidio.
Accoltella l'ex fidanzata in un locale: arrestato 20enne a San Giovanni in Fiore
Accoltella la ex fidanzata al volto e al collo: arrestato 21enne in provincia di Cosenza - Ventenne accoltellata dall'ex fidanzato a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.
Accoltella l'ex fidanzata, arrestato ventenne - Secondo le prime ricostruzioni il giovane le avrebbe sferrato cinque fendenti, ora è ricoverata all'ospedale Annunziata
Accoltella al volto e al collo l'ex fidanzata davanti a un locale, 20enne arrestato nel Cosentino - La ragazza è ricoverata all'ospedale di Cosenza, ma non sarebbe in pericolo di vita
40ENNE UCCIDE LA FIDANZATA A CAVA DE' TIRRENI E POI SI LANCIA DALLA FINESTRA DELL'ABITAZIONE, MORTO SUL COLPO Con un coltello da cucina ha accoltellato prima la mamma della compagna, poi ha ucciso la fidanzata e poi si è - facebook.com facebook
Salerno, accoltella la compagna e poi si lancia dalla finestra: morti entrambi x.com
