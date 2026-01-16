Finti tecnici del gas a Lecco | chiamate le forze dell' ordine!

A Lecco sono stati segnalati tentativi di truffa da parte di falsi tecnici del gas, con alcuni sospetti individuati anche nella frazione di San Giovanni. Le autorità sono state prontamente avvisate e stanno intervenendo. È importante diffidare da chi si presenta senza preavviso e richiede pagamenti immediati o informazioni personali, per garantire la sicurezza e prevenire truffe.

“Dateci l'oro, altrimenti esplode la casa": finti tecnici truffano due anziani a Missaglia - “Dovete consegnarci l'oro, altrimenti la casa potrebbe esplodere”. ilgiorno.it

Due finti tecnici del gas rubano oro e contanti epr 33mila euro - Si presentavano come tecnici del gas per intrufolarsi in abitazioni di persone anziane e si portavano via gioielli e denaro. ansa.it

Solaro, allarme truffe: finti tecnici della rete idrica. La segnalazione del Comune - facebook.com facebook

