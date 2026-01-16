Finti tecnici del gas a Lecco | chiamate le forze dell' ordine!
A Lecco sono stati segnalati tentativi di truffa da parte di falsi tecnici del gas, con alcuni sospetti individuati anche nella frazione di San Giovanni. Le autorità sono state prontamente avvisate e stanno intervenendo. È importante diffidare da chi si presenta senza preavviso e richiede pagamenti immediati o informazioni personali, per garantire la sicurezza e prevenire truffe.
Finta truffa dei tecnici del gas a Lecco: i malviventi sono stati individuati anche nella frazione di San Giovanni e le forze dell'ordine sono già state allertate. Come giustamente riportato dall'avviso affisso sul portone di una casa sita nel rione, non bisogna aprire il portone e vanno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
