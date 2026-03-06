Paura a via Roma a fuoco un deposito

Intorno alla mezzanotte tra il 5 e il 6 marzo, un deposito situato in via Roma a Frattamaggiore è stato avvolto dalle fiamme. L’incendio ha provocato una grande colonna di fumo visibile dalla strada, attirando l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Vasto incendio intorno alla mezzanotte, tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, in via Roma, a Frattamaggiore. Ad essere aggredito dalle fiamme un capannone adibito a deposito. Sul posto sono subito giunte due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Napoli con due autobotti e carro aria. I caschi rossi sono impegnati a contenere le fiamme e ad evitare che si estendano ad altri immobili. Dal capannone si è alzata una densa nube di fumo nero.