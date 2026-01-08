Paura a Roma crolla un albero in via dei Fori Imperiali | intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina a Roma, in via dei Fori Imperiali, un albero è improvvisamente crollato, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha richiamato l’attenzione sulla tutela del patrimonio arboreo nel centro storico della città.

