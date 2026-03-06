allarme bomba al tribunale di milano interdetti gli ingressi

Al tribunale di Milano è scattato un allarme bomba dopo una telefonata con voce straniera che segnalava una possibile esplosione. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, e gli ingressi all’edificio sono stati interdetti per motivi di sicurezza. La situazione è sotto controllo mentre le autorità verificano la minaccia.

La Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in corso le verifiche; davanti al Tribunale più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l'evacuazione di alcune parti del tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

