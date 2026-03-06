A Milano, al Palazzo di Giustizia, si sta svolgendo un’evacuazione a causa di un allarme bomba. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti dopo una telefonata anonima, proveniente da una voce straniera, che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo nel tribunale. Le autorità stanno gestendo la situazione e verificando la segnalazione.

Intervento in corso di polizia e vigili al Palazzo di Giustizia di Milano a seguito di una segnalazione telefonica, pare effettuata da una voce straniera, che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo. Sono in corso accertamenti e verifiche di sicurezza. Davanti all’edificio si sono concentrati numerosi mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, mentre alcune aree del tribunale stanno venendo evacuate a scopo precauzionale. Tutte le persone presenti nell’edificio stanno uscendo gradualmente e le attività al momento sono state sospese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, allarme bomba al tribunale: evacuazione in corso

