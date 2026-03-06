Allarme bomba al tribunale di Milano un' assistente amministrativa | Ho avuto tantissima paura

Allarme bomba al tribunale di Milano, dove un’assistente amministrativa si trovava al punto InfoGip, all’accoglienza degli avvocati, quando un addetto della sicurezza dei carabinieri le ha comunicato la presenza di una minaccia. La donna ha riferito di aver provato “tantissima paura” e di essere stata immediatamente evacuata dall’edificio. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la situazione.

“ Ho avuto tantissima paura “. Aurora Pianese, amministrativa dell’ufficio Sentenze Gip, era al punto InfoGip, all’accoglienza avvocati, quando un addetto della sicurezza dei carabinieri l’ha avvisata dell’ allarme bomba e le ha detto di evacuare immediatamente. Per la donna non è la prima situazione di emergenza vissuta all’interno del palazzo: ricorda il caso di un imputato che nel 2016, a seguito di un processo a suo carico, sparò al giudice e all’avvocato. “Da quel giorno non mi trovavo in una situazione di allarme – racconta – Le circostanze sono diverse ma la sensazione si ripete”. Sul tema sicurezza, l’impiegata osserva che i controlli sono stati incrementati rispetto a quell’episodio: “Ma non sono ancora sufficienti rispetto alle dimensioni del palazzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Paura a Milano, allarme bomba al tribunale

