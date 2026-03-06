Pastorella Azione | Servono subito tempi certi e risorse per il ponte sul Mozzola

Una pastorella dell'Azione ha richiesto tempi certi e risorse immediate per il completamento del ponte sul Mozzola. Ha dichiarato che l'infrastruttura, fondamentale per la Val Taro e la provincia di Parma, non può rimanere ferma, sottolineando i disagi quotidiani che cittadini e imprese continuano a vivere a causa del suo stato di inattività.

"Non è accettabile che un'infrastruttura così importante per la Val Taro e per tutta la provincia di Parma, come il ponte sul Mozzola, resti bloccata mentre cittadini e imprese continuano a convivere con disagi di viabilità quotidiani. Serve chiarezza immediata sulla disponibilità delle risorse e sui tempi di realizzazione del nuovo ponte". Lo dichiara Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, che ha presentato una interrogazione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

